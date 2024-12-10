Arhavi'de heyelanlar devam ediyor

Artvin'in Arhavi ilçesindeki heyelanlı bölgede toprak kaymaları devam ediyor. Bölgede yaşanan bir heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde 7 Aralık Cumartesi günü saat 03.15'te Kıyıcık mevkisinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapanmasına neden olmuştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri 200 metrelik alanı kaplarken, yol 19 saat süren çalışmanın sonunda tek şeritten ulaşıma açılmıştı.

Heyelanda toprak altında kalan bir araç dün yapılan çalışma sonrasında içindeki 4 kişinin cansız bedenleri ile bulunduğu yerden çıkartılmıştı. Yaşanan olayın ardından heyelanın yaşandığı bölgede toprak kaymalarının devam ettiği görüldü. Bölgede yaşanan bir heyelan anı, olaya şahit olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.