Sanat aşkını tualine aktardı

Sanatçı Arezo Khosroshahi, 1990'da Toronto'ya yerleşti ve York Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde eğitim aldı. Khosroshahi; Galerist İstanbul, Pilevneli Project ve Mamut Art Project gibi sanatsal platformlarda çalıştı.

Sanatçı, Türkiye'de ilk kişisel sergisini 2015 yılında İstanbul'da açtı. Çalışmalarını Toronto ve İstanbul'da sergileyen Khosroshahi, Midland Series ile Türk hayranlarının karşısına çıkıyor.

Arezo Khosroshahi'nin eserleri, 4 Ağustos - 4 Eylül arasında Kapudag Gallery ev sahipliğinde Sapphire'de sergilenecek.