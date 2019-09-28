28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-85 yendi.
Karşılaşmaya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Upshaw'ın boyalı alandan Eldridge'nin de dış atışlardan kaydettiği basketlerle Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 5. dakikayı 9-8 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde üstünlük birçok kez el değiştirirken, ilk periyot 15-15 eşitlikle tamamlandı.
İkinci çeyrekte serbest atışlardan arka arkaya sayılar üreten Darüşşfaka Tekfen karşısında Saffold'la iç ve dış atışlardan basketler bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 16. dakikada farkı 7 sayıya (33-26) çıkardı. Lamb'ın skorer oyunuyla 11-0'lık seri yakalayan yeşil-siyahlı ekip, farkı kapattı ve 19. dakikada farkı 4 sayıya (33-37) taşıdı. Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına da 40-39 önde gitti.
İkinci yarıda iki ekip de pota altından sayılar üretirken, hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kuran Darüşşfaka Tekfen, Hamilton'un kaydettiği basketlerle 26. dakikayı 51-50 önde tamamladı. Hücumda ritmini arttıran Darüşşafaka, hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla farkı açtı ve son çeyreğe 62-55 önde girdi.
Son çeyrekte Andrews'le arka arkaya sayılar bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a Kartal Özmızrak ve Lamb'ın üç sayılık basketleriyle karşılık veren Darüşşafaka Tekfen, 34. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 66-76. Çeyreğin son bölümünde Lamb ve Ramirez'in basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 92-85 galip ayrıldı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Andrews 35, Eldridge 11, Mert Celep, Saffold 8, Upshaw 16, Mükremin Deniz Kılıçlı 11, Kaan Sarıaslan, Kerem Özkan 1, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 3
Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 6, Lamb 28, Colson 12, Jones 12, Hamilton 9, Mahir Ağva 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, Sinan Güler, Erkan Veyseloğlu 2, Ramirez 9, Berk Demir 5
1. Periyot: 15-15
Devre: 39-40
3. Periyot: 55-62
Beş faulle çıkan: 35.40 Berk Demir (Darüşşafaka Tekfen)
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