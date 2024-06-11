Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Kurban Bayramı öncesinde idrak edilen Arefe Günü tarihi merak ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından takvim belli oldu. Kamuda mesai 24 Haziran tarihinde yeniden başlayacak. Peki Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
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Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla Arefe günü tarih araştırılıyor. Bayram tatili kapsamında arefe günü yarım gün tatil kabul edilmektedir. İşte, 2024 Arefe Günü tarihi
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AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefesi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü.
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KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024
16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
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