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Arefe günü yapılacak ibadetler 2022! Diyanet Arefe günü ibadetlerini açıkladı! Arife Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, zikirler ve kılınacak namazlar nelerdir?

Diyanet Arefe günü yapılacak ibadetler açıklandı! 2022 Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, zikirler ve kılınacak namazlar nelerdir?

Arefe günü ibadetleri 1 Mayıs gününün gelişiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimine göre 2 Mayıs tarihi itibariyle idrak edilecek olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın habercisi olan Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, zikirler ve kılınacak namazlar binlerce Müslüman tarafından araştırılıyor. İşte, 1 Mayıs 2022 Arefe günü ibadetleri...

01.05.2022 - 10:59 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, zikirler ve kılınacak namazlar Ramazan ayının son günü yani arife gününde araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre Arefe günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelirken Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek. Bayramın müjdecisi olan Arefe günü yapılacak ibadetler bu mübarek günü duayla, zikirle ve ibadetle geçirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, zikirler ve kılınacak namazlar...

  • AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

    Arefe günü içinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

    İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu:

    “Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

    İhlas Suresi’nin Türkçe çevirisi:

    “De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı.”

  • Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’

    Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

    ‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

  • Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

    ‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

  • Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

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