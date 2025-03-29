Bayramda hangi yolların ücretsiz olacağı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar, İstanbul'da köprüler ve bazı metro-tren hatları ücretsiz olarak kullanılacak. Peki Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü-otoyollar bedava mı?