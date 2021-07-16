Kurban bayramının arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Arefe günü resmi kurumlarda tatil kabul edildi ancak bu karar özel sektörde geçerli değil. Vatandaşlar arefe günü hangi kurumların tatil olduğunu merak ediyor. İşte arefe günü ile ilgili detaylar...

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu.

Erdoğan, “Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü bankalar, kargolar, eczaneler yarım gün açık olacak.

2021 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl kurban bayramında hafta sonları da dahil olmak üzere 9 gün tatil yapılacak.

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma