Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bayramın birinci günü kılınacak bayram namazı ile Kurban Bayramı başlıyor. 30 Temmuz Perşembe günü ise arefe günü. Peki Arefe günü tatil mi? Arefe günü bankalar açık mı?

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arefe günlerinde çalışma yarım gün yapılıyor. Resmi tatiller arasına giren arefe günü bayram tatiline yarım gün olarak ekleniyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil olması nedeniyle bankalar, kamu kurum ve kuruluşları da arefe günü yarım gün çalışıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür.

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün