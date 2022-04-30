On bir ayın sultanı Ramazan ayını oruç tutarak geçiren İslam alemi "Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutulur mu?" sorusunu araştırmaya başladı. İslam inancına göre en önemli ibadetler arasında yer alan oruç, bayramın müjdecisi olan arefe günü tutulur mu soruları merak konusu oldu. İşte Diyanet'e göre "Arefe günü araç tutulur mu?" sorusunun yanıtı...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur