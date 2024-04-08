Bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Nisan Salı hava durumu
Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte 9 Nisan Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...
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Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 9 Nisan Salı için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 9 Nisan Salı bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
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9 NİSAN 2024 SALI İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 20 dereceye kadar çıkacak ancak gün içerisinde genel sıcaklık 19 derecede seyredecek.
İzmir de aynı şekilde sıcak bir gün geçirecek. Sıcaklık 24 dereceye kadar yükselecek.
Ankara ise bulutlu bir gün geçirecek. Güneş, bulutlar tarafından kapansa da sıcaklıkların 21 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
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9 NİSAN 2024 SALI ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Yurdun doğusu için bahar havası kaldığı yerden devam etse de MGM (Meteroloji Genel Müdürlüğü) açıklamasına göre yurdun doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riskine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
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