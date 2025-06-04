Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu sebeple kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, şubelere gitmeden önce bayram öncesi olan arefe gününde bankaların çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, 5 Haziran 2025 Perşembe arefe günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, yarım gün mü, EFT ve havale yapılır mı? İşte, Kurban Bayramı arife günü banka çalışma saatleri 2025…