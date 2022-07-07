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Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti: Arefe günü 1000 ihlas ne zaman, nasıl ve saat kaça kadar okunmalı?

Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti: Arefe günü 1000 ihlas ne zaman, nasıl okunmalı?

Arefe günü 1000 ihlas okumun fazileti ve önemi gündeme geldi. Bu yıl 8 Temmuz'a denk gelen Arefe gününü ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletini araştırıyor. İşte, Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi....

07.07.2022 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Arefe Günü 1000 ihlas okumak, Kurban Bayramı öncesinde yapılacak en faziletli ibadetlerden arasında yer alıyor. Bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Arefe gününde dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek. Kurban Bayramı'na manevi olarak hazırlanılan Arefe gününde 1000 ihlas okumak tavsiye edilmiştir. İşte, 1000 ihlas okumanın fazileti ve anlamı...

  • KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı Arefe günü 2022 yılında 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. 

  • AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ VE ÖNEMİ

    Arefe günü ihlas okumanın faziletlerine değinilen ahdisler şu şekilde;

     "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

    "Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur."

    "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

    "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

  • AREFE GÜNÜ 1000 HADİS HANGİ VAKİTTE, NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

    Arefe Günü Bin ihlas okurken peş peşe okumak şart değildir, başka bir işten sonra da ihlas okumaya devam edilebilir. 

    Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da okumaya devam edebilir.

  • İHLAS SURESİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- Kul hüvellâhü ehad

    2- Allâhüssamed

    3- Lem yelid ve lem yûled

    4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

    İhlas Suresi Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1- De ki; O Allah bir tektir.

    2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

    3- Doğurmadı ve doğurulmadı

    4- O 'na bir denk de olmadı.

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