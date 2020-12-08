'Ardışık' Salt'ta

SALT’ın davetiyle 2019’da başlatılan stüdyo ziyaretleri ve sanatçı sohbetleriyle geliştirilen Ardışık, 2021’de SALT Galata’da art arda yer alacak beş bağımsız sunumdan meydana geliyor. SALT Araştırma ve Programlar’dan Amira Akbıyıkoğlu ve Farah Aksoy’un, uluslararası kariyerinin gelişme ve olgunlaşma dönemindeki altı sanatçıyla hazırladığı program, çocukluklarını 80’lerde, ilk gençlik yıllarını 90’larda yaşamış bu sanatçılar arasındaki “kuşak bağı”nı temel alıyor. Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu ile Fatma Belkıs ve Onur Gökmen ikilisinin pratiğinde öne çıkan taze görsel ve kavramsal dağarcık, yaklaşık 25 yıla dayanan tanıklıkları ve ortak hassasiyetleri etrafında şekilleniyor.
Sanatçıların Ardışık programındaki işleri, sırasıyla tarihyazımı, dil, kamusallık, simgesel sermaye ve modernleşme başlıkları altında “sembolik iktidar” meselesini yorumluyor. Toplu bir teşhir ve mukayese ortamı yerine, sanatçıların her birine daha geniş bir alan açmayı amaçlayan program, 2011’den bu yana SALT ile sınırlı iş birlikleri olan isimlerle kurumu, onuncu yılında bir araya getiriyor.
Ardışık’ın ön hazırlık döneminde, bütün dünyayı etkisi altına alan olağandışı koşullar henüz ortaya çıkmamıştı. Proje süreci, bir biçim olarak “sergileme”nin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli, birtakım geç kalmış soruların önünü açtı. Sanatçılarla yapılan kapsamlı sohbetler, eşitlikçi müzakerelerin kritik önemine işaret etti. Bu bağlamda Ardışık, birlikte düşünmeye dayalı bir yaklaşıma duyulan inancın yanı sıra, bir kültür kurumunun süregelen krizde yeni üretimleri destekleme adımlarına örnek teşkil ediyor.
Ardışık programı 19 Ocak’ta, Barış Doğrusöz’ün 2017’den bu yana üzerinde çalıştığı Güç Odağı video üçlemesinin ilk mekânsal sunumuyla başlayacak. 28 Mart’a kadar devam edecek sunum ve paralelinde gerçekleştirilecek çevrimiçi atölye ve gösterimlerin ayrıntıları saltonline.org’da duyurulacak.
SAHA tarafından desteklenen Ardışık, SALT Galata’nın ardından, L'Internationale üyesi kurumlardan Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid),Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (Varşova) ve M HKA, The Museum of Contemporary Art’ın (Antwerp) 2021-2022 programları kapsamında sunulacak.
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