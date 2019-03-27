Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından birleştirici tavrıyla tüm dünyaya örnek olan Başbakan Jacinda Ardern, anma töreni ve cenazelerde neden başörtüsü taktığını açıkladı. Bir Avustralya kanalına konuşan Ardern, Müslüman kadınların kendilerini güvende hissetmediklerini, bunun için başörtüsü taktığını söyleyerek, onlara destek verdiğini ifade etti.

"İnsanların şu an böyle hissetmemeleri beni ciddi strese sokuyor ve benim işim bu güvende olma hissini geri getirmek" dedi.

İnsanlara güven duygusu vermenin, görev tanımı arasında olduğunu belirten Ardern, tüm dünya liderlerine seslenerek, Müslümanlara destek olma çağrısında bulundu.

Ardern, saldırının 7'nci gününde anma törenine başörtüyle katılmış ve konuşmasına hadisle başlayarak, "Peygamber Muhammed dedi ki 'karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda sizinle yasta. Hepimiz biriz." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ZELANDALI KADINLARDAN BAŞÖRTÜLÜ DESTEK

Ardern'in ardından ülkedeki kadınlar, sosyal medya üzerinden İslamofobiyle mücadele kampanyası başlatmış, başörtüsü dayanışmanın sembolü haline gelmişti.

Ülke genelindeki anma törenlerine katılan çoğu kadın, Müslüman kadınlara destek olmak amacıyla başörtüsü taktı.

Bazı televizyon sunucuları ekrana başörtüsü ile çıkarken, sosyal medyada #headscarfforharmony etiketiyle başörtüsü takan kadınlar fotoğraflarını ve mesajlarını paylaştı.

Öte yandan, saldırıların sorumlusu Brandon Tarrant'ın yazdığı manifestoyu bulundurmanın hapisle cezalandırılması, Yeni Zelanda'da özgürlük tartışmalarına neden oldu.

ARDERN'İN ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan New Zealand Herald gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Jacinda Ardern'in sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

Ardern'e bir Twitter hesabından gönderilen silah fotoğrafının da yer aldığı mesajda, "Sırada sen varsın" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Polis yetkilileri hesabın dondurulduğunu, tehditlerle ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını söyledi.