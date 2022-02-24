Ardan Özmenoğlu imzalı 50 adet limitli edisyon “Mimoza” eseri sadece Trendyol’da

150’den fazla sanatçının bine yakın eserini sanatseverlerle buluşturan Trendyol Sanat, her ay işbirliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Trendyol Sanat’ta bu ay, 24 Şubat itibariyle GLOBART işbirliğiyle Ardan Özmenoğlu yer alıyor. Sadece 50 adet üretilen Mimoza isimli eser, sanatseverlere sanatçı imzalı teslim edilecek.

Dijital platformlar, sanatçıların eserlerini Türkiye’nin dört bir yanından sanatseverlerle buluşturmak için alan açarken, sanatseverlerin de zaman ve mekandan bağımsız olarak sanata ulaşabilmelerini sağlıyor. Çevrimiçi platformlar sayesinde her yıl güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan binlerce öğrenci ve sanat dünyasına yeni adım atan genç yetenekler kendilerini ifade etme fırsatı buluyor. Sanatçılar, farklı sebeplerden ötürü eserlerini sergilemede güçlük yaşarken, bu "alan bulma" sorununa dijital platformlar sayesinde çözüm buluyorlar. Gelişmiş sanatçıların eserleri ise bu platformlara özel üretilen sınırlı sayıdaki eserler ile herkes için ‘ulaşılabilir’ kılınıyor.

Trendyol da sanatçılara ve sanat eserlerine dijitalde alan açtığı Trendyol Sanat ile sanatseverlere ulaşmak isteyen genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılar ile Türkiye’nin farklı illerindeki sanatseverler arasında dijital köprü kurdu. Trendyol Sanat, sanatçılara Türkiye’nin dört bir yanına eserlerini ulaştırma imkanı tanırken, sanata gönül veren sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine fırsat sunuyor. Trendyol böylece, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılıyor.

Her ay farklı bir sanatçı sanatseverlerle buluşuyor

Trendyol Sanat, her ay işbirliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Geçen ay çağdaş graffiti sanatçısı Leo Lunatic’in “Kızgın Panda”sını sanatseverlerle buluşturan Trendyol Sanat’ta, bu ay 24 Şubat itibariyle, GLOBART işbirliğiyle Ardan Özmenoğlu imzalı 50 adet limitli edisyon “Mimoza” eseri yer alıyor.

Popüler kültüre ait ifade ve imgeleri kendi tarzıyla yorumlayan sanatçı Ardan Özmenoğlu tarafından Trendyol’a özel sadece 50 adet üretilen Mimoza isimli eser, Trendyol Sanat üzerinden satışa çıkıyor. Ardan Özmenoğlu’nun, 10,5 x 9 x 9 cm boyutlarındaki eseri sanatseverlere sanatçı imzalı teslim edilecek.

Ardan Özmenoğlu: Mimoza beni büyüleyen bir ağaç

Trendyol Sanat'la sanatın ve sanat eserlerinin daha ulaşılabilir kılındığını ve bu yüzden işbirliğinde yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Ardan Özmenoğlu, eserini tanımlarken “Mimoza ağacı beni her mevsim hem kokusuyla hem de görüntüsü ile büyüleyen bir ağaç. Ağacın formu ve sarı toz bulutlarından oluşan top çiçekleri, narinliği eseri üretmemdeki esas kararları oluşturan öğeler oldu. Bu görüntüyü eserime yansıtırken sarı noktaları tasarım referansı olarak belirledim. Mimoza, doğanın mükemmelliğini hatırlattığı için diğer bütün ağaçlar gibi çok seviyorum” dedi.

150’den fazla sanatçının bine yakın eseri Trendyol Sanat’ta

Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının bine yakın eserlerine Trendyol mobil uygulamasından ve www.trendyol.com/sanat adresinden ulaşılabiliyor. Trendyol Sanat, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Ardan Özmenoğlu hakkında

Popüler kültüre ve hayata ait ifade ve imgeleri sanatında yorumlayan Ardan Özmenoğlu lisans ve lisansüstü eğitimini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Berkeley'deki Kala Art Enstitüsü’nde, Berlin'deki Ateliergemeinschaft Milchhof e.V.'de, Belçika'daki Frans Masereel Centrum'da, Viyana'daki Kulturkontakt Austria'da ve Venedik'teki Glasstress'te konuk sanatçı olarak yer aldı. İşaretler ve imgeler arasından kurduğu ilişki ile güncel sanatı benzersiz tarzıyla yorumlayan Ardan Özmenoğlu; post-it resimler, cam heykeller ve neon eserleriyle, hem basit hem de karmaşık konuları kendine özgü ifade biçimiyle ele alıyor. Sanatçının son kişisel sergisi Anna Laudel Galeri, Düseldorf’da gerçekleşen "Alles Wunderbar" olmak üzere, Amerika, Avrupa ve ülkemizde kişisel ve karma sergiler yaptı.

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