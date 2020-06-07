Ardahanlı 91 yaşındaki esnaf Mecit dedenin "yeni dönem" sevinci

AA

Ardahanlı 91 yaşındaki Mecit Avşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlardan işletme sahibi olanlara getirilen esneklik sayesinde, manifaturacı dükkanına kavuştu.Kovid-19 salgının ardından başlatılan normalleşme süreciyle, İnönü Caddesi'ndeki dükkanını açan Avşar, geçimini sağladığı iş yerinde uzun süre sonra siftah yaptı.Baba mesleğini 60 yıldır sürdüren Avşar, yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden dükkanına kavuşmanın sevincini yaşadı.Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde kaldığı süre içerisinde yetkililerin kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.Ziyaretlerin kendisine verdiği moralle günlerini evde geçirdiğini ifade eden Avşar, "Yakınlarım ve akrabalarım, bütün ihtiyaçlarımı giderdiler. Güvenlik güçleri başta olmak üzere devlet yetkilileri de bir an olsun beni yalnız bırakmadı. Onlara, 'benim yakınlarım ihtiyaçlarımı karşılıyor' dememe rağmen sürekli sordular. Bu da beni son derece mutlu etti. Bizim için büyük bir moral oldu. Yetkililere bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.Avşar, yeniden işine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu süreçte sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendiklerini dile getirdi.Artık çalıştığını ve borçlarını ödediğini, alacaklarını almaya başladığını aktaran Avşar, şunları kaydetti:"Yanıma gelip sohbet edenler oluyor. Bu şekilde kıymetli zaman geçiriyorum. İşimin kıymetini bir kez daha anladım. Koronavirüsle mücadele etmenin yolu, uyarıları dikkate almaktan geçiyor. Bu süreçte bunu öğrendik. Uyarılar dikkate alınırsa salgınla baş edilir. Başka türlü baş etmek mümkün görülmüyor. Yetkililer ve devlet de bizim çıkarımız için bu uyarıyı yapıyor."