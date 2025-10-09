Ardahan’da çıkan ahır yangınında 23 hayvan öldü

Yangın, Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyünde çıktı.

Rasim Yılmaz’a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve özel idare ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede ahırda bulunan 15 küçükbaş ve 8 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlendi.

Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA