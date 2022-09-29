Vali Öner depremin hasarlarını açıkladı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 69 bina, 44 ahır, 13 ticarethane ve deponun ağır hasar gördüğünü söyledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, 27 Eylül günü saat 17.08'de, merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremde Göle'ye bağlı Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köyleri etkilendi. Can kaybı olmayan depremde 2 kişi hafif yaralanırken, ahşap ve kargir evlerin bir kısmında duvar ve sıva çatlakları ile bazı binalarda kısmi yıkılmalar oldu. Köylerdeki ahırların bir kısmı yıkılırken, bir kısmında da hasar oluştu. Çullu köyü camisinin minaresi de yıkıldı. Yine aynı köyde 4 buzağı öldü.
5 KÖYE 50 ÇADIR KURULDU
Depremden en çok etkilenen Göle ilçesine bağlı Çullu, Esenyayla, Küçüktaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde evleri hasar gören vatandaşlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü´nce toplam 50 çadır kuruldu.
VALİ ÖNER, KÖYLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, bugün depremden etkilenen 10 köyde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşerek sıkıntılarını dinleyen Vali Öner, Kuytuca köyünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Depremde 69 bina ile 44 ahır, 13 ticarethane ve depoda ağır hasar olduğunu belirten Vali Öner, hasar tespit çalışmalarının yarın sona ereceğini bildirdi. Kızılay'ın depremzedelere kumanya ve sıcak çorba ikramında bulunduğunu belirten Öner, devlet olarak vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Vali Öner, köylerde çocuklara oyuncak dağıtarak onlarla da sohbet etti.
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