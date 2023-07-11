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        Ardahan Valiliği'nden vatandaşlara "yıldırım" uyarısı!

        Ardahan Valiliği, kuvvetli yağışlarla birlikte kentte yıldırın düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 16:43
        Ardahan Valiliği'nden "yıldırım" uyarısı!
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        Günlerdir kuvvetli yağışlarla mücadele eden Ardahanlılara bir uyarı daha geldi. Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji verilerine göre, bugün kuvvetli ve etkili yağışların devam etmesinin beklendiği belirtildi.

        Kent genelinde bu yıl yıldırım isabet etmesi sonucu açık arazide bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığına dikkat çekilen açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda gelecek günlerde kuvvetli sağanak ve yıldırım düşmesi olaylarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

        Vatandaşlardan can güvenliği açısından yıldırım düşme riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıları dikkate alarak hareket etmeleri istenen açıklamada, meteorolojik uyarılar doğrultusunda yıldırım düşme riski bulunan günlerde mümkün olduğunca araziye hayvan otlatmaya çıkılmaması ve otlatma esnasında hayvanlar arasında bulunulmaması gerektiği vurgulanarak, şu uyarılar yapıldı:

        "Yıldırım düşme riski olan havalarda mümkün oldukça açık alanlarda bulunulmamalı. Ağaç, telefon, elektrik direği ve benzeri yüksek nesnelerden uzak durulmalı. Metal eşyalara temas edilmemeli. Şemsiye, tırpan, radyo anteni gibi sivri metal eşyalar kullanılmamalı. Su üzerinde bulunulmamalı ve derhal karaya çıkılmalı. Açık arazide bulunuluyor ise derhal kapalı alan içerisine girilmeli. Kapalı alan bulunmadığı durumlarda çömelerek ya da çökerek hedef küçültülmeli, asla yatış pozisyonunda durulmamalı. Ormanlık ve ağaçlık alanlardan uzak durulmalı"

        #Ardahan Haberleri
        #yıldırım uyarısı
        #yerel haberler
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