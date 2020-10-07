Ardahan Valiliği "Damal'daki köpek ölümleri"ne ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine çalışma yaptığı belirtildi.

Damal Belediyesi görevlileri hakkında tahkikat başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Damal ilçesinde sokak köpeklerinin belediye ekiplerince ilaç kullanılarak öldürüldüğünün bildirilmesi üzerine konuyla ilgili, Damal İlçe Emniyet Amirliğince Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda, Damal Belediyesi görevlileri hakkında tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat süreci, valiliğimizce yakından takip edilmekte olup, gerekli incelemenin ardından sorumlular hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."