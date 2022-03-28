Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yollarına kar engeli

Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ardahan-Şavşat ve Posof-Damal yolları ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, il genelinde ulaşımın aksadığını belirterek, sürücülerin zorunlu olmadıkça çıkmamalarını istedi. Söz konusu yollarda karla mücadelenin yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.