Ardahan Nisan'da beyaza büründü

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini geç saatlerde kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yağan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.Yoğun kar yağışı nedeniyle yol ve kaldırımların yanı sıra ağaçlar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.Belediye ekipler karla mücadele çalışmasını sabahın erken saatlerinde başlattı.

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