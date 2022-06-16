Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ardahan'ın yanı sıra Kocaeli ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.