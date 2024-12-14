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        Haberler Gündem Güncel Ardahan-Kars kara yolu kamyonlara kapatıldı | Son dakika haberleri

        Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisi, kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:01 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:01
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        Ardahan-Kars kara yolu kamyonlara kapatıldı
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        Ardahan'da etkisini artıran kar ve tipi, Ardahan-Kars kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

        Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kara yolunun Susuz-Hasköy arası, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Ekipler, Çıldır-Arpaçay kara yolunu da ağır tonajlı araçlara kapattı.

        Bu yollarda karla mücadele çalışması sürüyor.

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