Ardahan'ın yöresel ürünlerinin envanteri çıkartılacak

Ardahan TSO'da düzenlenen programda, kentte yetişen ürünlerin envanterinin çıkartılıp tanıtılması amacıyla Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından protokol imzalandı.Demirci, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'ın yöresel ürünler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.Yeni tip koronavirüs sürecinde yöresel ürünlerin daha çok kıymet kazandığını, imzalanan protokol ile bunu değerlendirmek istediklerini dile getiren Demirci, şu ifadeleri kullandı:"Bizler bu potansiyelin farkındayız. Ancak kamunun da bunu bilmesini istiyoruz. Bir kez daha görüldüğü gibi insanlar doğaya evriliyor. En bariz örneğini de pandemi sürecinde yaşadık. Dünya doğaya evriliyor. Ardahan da bu açıdan gıda deposu. Dolayısıyla bu potansiyelin öne çıkması gerek. Onun için bir envanter çalışması yapmaya karar verdik."Güven de Ardahan'ın özellikle gıda ürünleri ve kültürel değerleriyle öne çıkan kent olduğunu belirterek, "Fasulyesi, kavılca buğdayı, kaşar peyniri başta olmak üzere bir çok ürünüyle ülke çapında bilinen marka ürünlere sahip bir iliz. Biz bu ürünlerin hem marka değerini arttırmak hem de bu ürünleri tescilleyip gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.Güven, protokolün Ardahan'a hayırlar getirmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.
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