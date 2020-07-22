Ardahan'ın Tepeler köyündeki karantina uygulaması sona erdi

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında yaptığı toplantıda bazı kararlar alındığı bildirildi.

Kentteki Tepeler köyünün bir süre önce 14 gün karantinaya alındığı ve köydeki incelemede 5 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bu kişilerin daha sonra taburcu edilip evlerinde izlemeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan vakaların temas ettiği kişilere yönelik filyasyon çalışmasında ise incelenen 21 kişinin testlerinin negatif çıktığı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Bu 21 kişinin Toplum Sağlık Merkezi sağlık personelleri ve aile hekimlerince 14 gün boyunca takipleri yapılmıştır. Köy dışında yaşayan fakat cenaze nedeniyle köye gelip pozitif vakalarla temas eden 8 kişinin de ikamet ettikleri yerlerde filyasyon ekiplerince ev ziyaretleri yapılarak bu kişilere yapılan Kovid-19 testleri negatif olarak tespit edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köyde yapılan filyasyon ve sağlık kontrolleri sonucunda, yeni vaka görülmemesi ve Kovid-19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi olumsuz duruma rastlanılmadığından karantina uygulamasının sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."