Ardahan'ın tarihi Dervişbey Camisi'nde ramazanda Kovid-19 burukluğu

Kentin sembollerinden olan ve Ardahan Kalesi, tarihi Ardahan Köprüsü, Kura Nehri ile kent merkezindeki Alabalık Deresi yakınlarında yer alan Dervişbey Camisi, ibadethanelerde Kovid-19 sebebiyle cemaatli ibadete izin verilmemesi dolayısıyla ramazanı buruk geçiriyor.Kentte ibadetin tarihi mekanları denildiğinde akla ilk gelen camilerden olan ve özellikle ramazanda cemaatle adeta dolup taşan Dervişbey Camisi, Kovid-19 salgını sürecenin bir an önce sona ererek cemaatine kavuşacağı günü bekliyor.Cami İmamı Levent Tekçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi mekanın ilk kez bu kadar sessiz kaldığını, özellikle ramazanda olması dolayısıyla cami ve cemaatleri adına üzüntülü olduklarını söyledi.- "Caminin sessizliği derinden yaralıyor bizi"Koronavirüs salgını nedeniyle cemaat olarak namaz kılınmasına izin verilmediğini anımsatan Tekçe, şunları kaydetti:"Tabii ki tedbirler kapsamında bu karar alındı. Ancak caminin bu kadar sessiz olması bizleri derinden yaralıyor. Camimiz ve bizler boynu bükük şekilde cemaatimize tekrar kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Onun için ellerimizi Allah'a açıp dua ediyoruz. O güzel günleri özledik, kavuşmak istiyoruz. Rabbimize yapmış olduğumuz her ibadetin, her duanın ardından bu imtihanın üstesinden gelmemizi bize nasip etmesini istiyoruz. Ülkemizin, milletimizin, ümmetimizin üstünde bu musibetin bir an evvel kalkmasını temenni ve dua ediyoruz."Tekçe, salgının sora ermesiyle birçok insanın tarihi mekanı görmeye ve ibadet etmeye gelmek istediğini sözlerine ekledi.Kesme taştan dikdörtgen konumlu plan şemasına sahip Dervişbey Camisi, kentin iklimine uygun olarak yapılan mimarisiyle kışın sıcaklığı muhafaza ederken yazın serin oluyor.Girişinde yer alan mahfil, taşıyıcı ve kirişleme sistemiyle ana hacmi iki bölüm halinde inşa edilen cami, içten ahşap kubbe, dıştan oturtma çatıyla örtüldü.Camide, ışık alan pencereleri içeri doğru açıldıkça genişlediğinden dolayı içeri daha çok ışığın girmesini sağlanıyor.- "İslam'dan daha büyük bir şeref yoktur"1865'te Dervişbey tarafından yapılan caminin sağ ve sol tarafındaki panolarda "İslam'dan daha yüksek bir şeref yoktur" ibaresi dikkati çekiyor.Dervişbey Camisi, kentte Sakal-ı Şerif'in tek yer aldığı cami olması dolayısıyla halk arasında "Sakal-ı Şerif Camisi" olarak da biliniyor.
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