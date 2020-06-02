Ardahan'ın sembolü olan tarihi kütüphanede yeni dönem sevinci

Kongre Caddesinde yer alan tarihi kütüphanenin personeli, kütüphanelerin 1 Haziran itibarıyla yeniden açılması üzerine tedbirler kapsamında bazı düzenlemeler yaptı.
Görevliler bu çerçevede rafları dezenfekte edip masaları bir kişinin oturabileceği şekilde düzenledi.
Görevlilerin masalar arasındaki belirlenen aralığı da sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlamasının ardından kütüphane kapısına "Maske takmak zorunludur" yazısı asıldı.
Geçmişte konak olarak inşa edilen, daha sonra hastane ve okul olarak hizmet veren, 600 metrekare alanda kurulu tarihi kütüphane, öğrenci ve okuyucuları kabul etmeye başladı.
Öğrenciler ve kitap severler de uğrak yerleri olan, yaklaşık 4 bin 200 üyesi ve 30 bin kayıtlı kitabı bulunan kütüphanede yeniden hizmet verilmesinin heyecanı yaşıyor.
- "Kütüphaneyi dört gözle bekledik"
Kütüphane yetkilisi Melih Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuyucunun tarihi mekana hasret kaldığını söyledi.
Yeniden okuyucuyla buluşmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Güler, şunları kaydetti:
"Uzun süre burayı kapalı tuttuk, hizmetlere ara verdik. Bugün itibariyle yeniden açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kütüphaneyi açarken gerekli düzenleme ve tedbirler de eksiksiz bir şekilde alındı. Yeniden okuyucumuzla birlikteyiz. Temennimiz daha sağlıklı ve güzel günlerde buluşmak."
Okuyucu Emre Kaya ise kütüphanenin açılmasını dört gözle beklediklerini ve ilk gelenler arasında yer almanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Tarihi olması dolayısıyla da kütüphanenin ayrıca önem kazandığını belirten Kaya, "Evde de elimizden geldiğince çalıştık. Ancak kütüphane gibi olmuyor tabii ki. Kütüphanemize kavuşmaktan çok memnunuz. Açıkçası buranın açılmasını dört gözle bekliyordum. Çünkü evde sıkılmıştık. Hem de buranın tekrar adaptasyonuna kavuştuk. Bunun sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
- Kentin ayakta kalan nadir tarihi mekanları arasında
Osmanlı dönemine ait olan ve kentin ayakta kalan nadir tarihi mekanları arasında yer alan tarihi bir konak, yaklaşık bir yıl önce gerekli tadilatın yapılmasıyla kütüphaneye dönüştürülmüştü.
Uzun süre atıl kalan tarihi binanın Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesinin ardından söz konusu binada 2018'de başlayan restorasyon çalışmaları, 2019'da tamamlanarak yapı kütüphane olarak faaliyet başlamıştı.
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