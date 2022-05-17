Ardahan'ın Göle ilçesinde doğanın canlanmasıyla yeşeren arazilerin arasında kılcal damarlar gibi kıvrılan menderesler seyrine doyumsuz güzellikler sunuyor.

Zengin bitki örtüsü ve ilkbaharda karların erimesiyle dolan su kaynaklarına sahip bölgede kıvrımlarıyla eşsiz manzara oluşturan dere ve menderesler, AA ekibince helikopterden görüntülendi.

Göle ovasındaki menderesler, bölgede yeşilin tonlarının görülebildiği meralarda otlayan hayvanlarla bütünleşen manzarasıyla dikkati çekiyor.