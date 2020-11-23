Ardahan'dan Sağlık Bakanlığına cenaze aracı için teşekkür

AA

Demir, Ardahan Belediyesi önünde düzenlenen programda, Sağlık Bakanlığınca kendilerine tahsis edilen cenaze aracını tanıttı.

Belediye olarak cenaze aracı sıkıntısı çektiklerini dile getiren Demir, söz konusu sorununun giderilmesinin önemine işaret etti.

Aracın tahsisinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür eden Demir, "Bizde cenaze aracı yoktu. Söz konusu aracın belediyemize kazandırılmasında Sağlık Bakanlığına ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'a teşekkür ediyorum. Bugün artık cenaze aracımız var. Bu alandaki hizmetimizden bundan sonra kimsenin mağdur olmaması için çalışacağız."

Demir, ihtiyaç duydukları ikinci cenaze aracı için ise hayırseverlerden destek istedi.