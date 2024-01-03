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        Haberler Gündem Ardahan'da zehirlenme şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        Ardahan'da zehirlenme şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        Ardahan'da taşımalı eğitim gören 8 ortaokul öğrencisi, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:20 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:20
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        8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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        Ardahan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Atanur Sarıçam, Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi gören öğrencileri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Yukarıkurdoğlu Ortaokulundaki 8 öğrencinin, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

        Öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu belirten Sarıçam, "Öğrencilerimizin tamamının genel durumları iyi. Hepsi taburcu oldu. Besin zehirlenmesi olduğunu düşünüyoruz. Tahliller ile durumları netleşecek. Genel durumları şu an şükür iyi. Süreçlerini takip edeceğiz." dedi.

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        #Ardahan
        #haberler
        #öğrenci zehirlenme
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