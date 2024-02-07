Ardahan'da yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldular
Ardahan'da yoğun kar sebebiyle yolu kapanan köydeki 75 yaşındaki KOAH hastası Yunus Yılmaz ekiplerin çalışması sayesinde hastaneye ulaştırıldı
Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Merkeze bağlı Çağlayık köyünde oturan 75 yaşındaki Yunus Yılmaz, nefes darlığı çekmesi nedeniyle 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine sağlıkçılar, kardan kapalı yola İl Özel İdaresi ekipleriyle çıktı.
2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU İLK MÜDAHALE YAPILDI
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yolun açılmasıyla sağlıkçılar, köye ulaşıp KOAH hastasına ilk müdahaleyi yaptı.
Sedyeyle ambulansa taşınan Yılmaz, daha sonra Ardahan Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.