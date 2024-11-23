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        Haberler Gündem Güncel Ardahan'da yayla evleri kara gömüldü | Son dakika haberleri

        Ardahan'daki Bülbülan Yaylası'nda evler kara gömüldü

        Ardahan'ın yüksek rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evler, kasım ayında etkili olan yoğun kar sonrası karla kaplandı. Karın yanı sıra dondurucu soğukların da etkili olduğu bölgede, kışın kimse yaşamadığı için terk edilmiş bir köyü andıran yayla evlerinin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:12 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:12
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          Ardahan'ın yüksek rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evler, kasım ayında etkili olan yoğun kar sonrası karla kaplandı.

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          Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Ardahan'da, kara kış yüzünü gösterdi.

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          Ardahan-Artvin arasındaki 2581 rakımlı Bülbülan Yaylası da kasım ayında etkili olan yoğun kar ve tipi sonrası beyaza büründü.

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          Yöredeki vatandaşların yazın sadece birkaç ay kullanabildiği yayla evleri kara gömüldü.

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          Karın yanı sıra dondurucu soğukların da etkili olduğu bölgede, evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

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          Kışın kimse yaşamadığı için terk edilmiş bir köyü andıran yayla evleri, karların erimesi sonrası haziran ayında konuklarını misafir edecek.

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          Vatandaşlardan İsa Marancı, Ardahan'da iki mevsimi bir arada yaşadıklarını söyledi.

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          Kent merkezinde kar olmadığını, hava sıcaklığının 4-5 derecelerde olduğunu ifade eden Marancı, "Kar manzarasını görmek için Bülbülan Yaylası'na geldik. Güzel bir manzara" dedi.

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          Marancı, yayla evlerinin yazın kullanıldığını ve havaların soğumasıyla terk edildiğini anlattı.

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