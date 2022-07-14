Ardahan'da sopalı kavga: 12 yaralı

Ardahan'ın Göle ilçesinde çıkan sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Kalecik köyü yaylasında, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre; olayda 12 kişi sopa darbeleriyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Göle ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.