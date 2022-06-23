Ardahan'da PKK hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevedeki çalışmaları sonucu, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D'nin Dağcı köyünde olduğunu belirledi.

Köyde operasyon yapan ekipler, G.D'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.