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        Haberler Gündem Ardahan'da minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı - Öne çıkan haberler

        Ardahan'da minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 05.01.2024 - 19:48
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        Ardahan'da minibüs şarampole devrildi
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        Kaza, akşam saatlerinde Göle- Kars karayolunun Balçeşme köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göle ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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        #Ardahan
        #haberler
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