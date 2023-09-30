Mevsimin ilk karı Kısır Dağı'na yağdı
Ardahan'da mevsimin ilk karı Kısır Dağı'na yağdı
Giriş: 30.09.2023 - 19:55 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:55
Kentte gün içinde etkili olan sağanak ve dolu, akşama doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Mevsimin ilk kar yağışı, 3 bin 197 rakımlı Kısır Dağı ve çevresinde etkili oldu.
Kar, Çıldır ilçesine bağlı Gölebakan köyü bölgesinde de etkisini gösterdi.
Sağanak, kent merkezinde aralıklarla etkisini gösteriyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.