Ardahan'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ardahan'da kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ardahan'da iki arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, ola yerine sonradan gelen kişi yaralandı
Giriş: 13.07.2023 - 16:27
Ardahan'ın Damal ilçesinde K.A. ile G.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., tabanca ile ateş açtı. Olayda G.Ç. ve olay yerine daha sonra gelen C.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, G.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
C.Ç. ise ilçedeki sağlık merkezine kaldırılarak tedaviye alındı.