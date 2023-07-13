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        Ardahan'da kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, ola yerine sonradan gelen kişi yaralandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 16:27
        Ardahan'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde K.A. ile G.Ç. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., tabanca ile ateş açtı. Olayda G.Ç. ve olay yerine daha sonra gelen C.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, G.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        C.Ç. ise ilçedeki sağlık merkezine kaldırılarak tedaviye alındı.

        #Ardahan Haberleri
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