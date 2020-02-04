AA

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ardahan-Şavşat kara yolundan görüntü- Yolda kalan tırlardan görüntü- Tır sürücüsünün konuşması- Karla mücadele görevlisinin konuşması- Karla mücadele araçları

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor- Ardahan-Şavşat kara yolunda tırlar yolda kaldıARDAHAN (AA) - Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışının yanı sıra tipi ve buzlanma da etkisini gösteriyor.Kar ve tipi yüzünden Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere, şehrin yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Zincirsiz yola devam etmek isteyen bazı tırların kaldığı Ardahan-Şavşat kara yolunda ekipler, tuzlama çalışması başlattı.Tır şoförü Enver Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığını ancak Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde olumsuz hava koşulları ve buzlanmadan dolayı yolda kaldığını söyledi.Abdullah, "Burada çok ciddi buzlanma mevcut. Biz de yolda kaldık, yardım bekliyoruz. İstanbul'a gitmem gerek." dedi.