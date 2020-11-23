Ardahan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Kentin Karadeniz ile bağlantısının sağlandığı Ardahan-Şavşat kara yolundaki Sahara Geçidi'nde, etkisini göstermeye başlayan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kar yağışı ve özellikle yolun Ardahan-Artvin il sınırı mevkisinde yoğunlaşan tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede karla mücadele çalışması başlatan Karayolları ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.