Ardahan'daki fırtınada çatılar uçtu, otomobiller zarar gördü
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, iki apartmanın çatısını uçurdu, otomobiller hasar gördü
- 1
Ardahan'da fırtına sonucu bazı binaların çatıları uçtu, araçlar zarar gördü.
- 2
- 3
Kentte akşama doğru etkili olan şiddetli sağanakla başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
-
- 4
- 5
Merkez İnönü Mahallesi ile Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde fırtına bazı binaların çatılarına zarar verdi.
- 6
-
- 7
Fırtına nedeniyle çatılardan savurulan malzemeler İnönü Mahallesi'nde park halindeki iki otomobilde hasara yol açtı.
- 8
- 9
Vatandaşlardan Bülent Köksoy, gazetecilere, fırtınanın aniden başladığını, çatıların uçmasıyla durumu ilgili kurumlara bildirdiklerini söyledi.
-
- 10
- 11
Yetililer, olası sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşı uyardı.
- 12