Ardahan'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kongre Caddesi'nde denetim yapan ekipler, alkollü sürücünün kullandığı aracı durdurdu.

Sürücü İ.B'ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulayan ekiplere zorluk çıkararak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakarette bulunduğu iddia edilen araçtaki B.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görevli memura görevi yaptırmamak için direnme", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.