Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Gölebakan köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.