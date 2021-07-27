Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Filizli köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.