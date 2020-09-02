İHA

Börk köyünde Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine köyde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantina uygulaması başlatıldı. Köyün giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri ise köyde filyasyon çalışması başlattı.