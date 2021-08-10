AA

Ardahan'da kent merkezinde Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce sinek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da günlerdir bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin sayısı gece saatlerine doğru artarken, vatandaşlar da bu canlıların uçuşlarını ilgiyle izledi.

Vatandaşlardan Cenk Turan, AA muhabirine, her yıl tekrarlanan bu olayı ilgiyle izlediklerini belirterek, "Tabii ki çok ilginç, dikkat çekici." dedi.

Sineklerin yaklaşık yarım saat süren uçuşları ölümleriyle noktalanıyor.