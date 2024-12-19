Ardahan'da 136 yerleşim yeri yolu kapandı

Ardahan'da 136 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı
Giriş: 19.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:37
Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 51, Göle'de 14, Posof'ta 48, Damal'da 7, Çıldır'da 2 ve Hanak ilçesinde de 14 olmak üzere 136 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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