Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarına kaya parçaları düştü - ARDAHAN

Ardahan'ı, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlayan kara yolunun Kale mevkisine, dağdan koparak yol kenarına düşen kaya parçaları korkuttu.Trafik akışına engel olmayan irili ufaklı kaya parçalarının, tehlike oluşturmaması için ekiplerce temizleneceği öğrenildi.Yetkililer, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle sürücüleri heyelan tehlikesine karşı uyardı.

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