"MESSİ DİYORUM ONA"

Emre Belözoğlu: Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür çok yetenekli, inanılmaz. Messi diyorum ona. Ben İlk 11’de en az 3 Türk futbolcu olması gerektiğini düşünüyorum, en az o da.

Arda Turan: Ben de Sosa'yı çok beğeniyorum.