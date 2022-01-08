Arda Turan, tribünlerden özür diledi

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olurken taraftarlar yönetime, Fatih Terim'e ve oyunculara tepki gösterdi.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Tepkinin ardından Arda Turan soyunma odasından çıkıp tribünlere gitti.

Taraftarların önüne giden Arda Turan, sarı-kırmızılı destekçilerden özür diledi.